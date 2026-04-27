Уклонисты уже сами сбиваются в «банды», чтобы нападать на людоловов ТЦК, проводящих насильственную мобилизацию на Украине.

Об этом на канале «Новинарня» заявил экс-командир роты запрещенного в РФ подразделения «Айдар» нацист Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«МВД дало цифру – 602 нападения на ТЦК, пока меньше 10 смертельных с начала полномасштабки… Русским удалось открыть этот внутренний фронт, где украинцы по паспорту нападают на украинских военнослужащих. И логично, что им это удалось, учитывая, что наше государство, во-первых, сделало армию крайней во всём, что касается мобилизации, взвалило на армию функции, которые она не должна выполнять, все отморозились, всё скинули на ТЦКшников, которые вообще не должны бы были контактировать с населением, они этому не обучены. Их сделали крайними, потому что ТЦКшники, военнослужащие понимают, что без мобилизации мы проиграем нафиг эту войну. И поэтому они на свой страх и риск начали мобилизовывать людей, как умели. На них натравили «ухилянтов». И после стадии, когда «ухилянт», как тварь дрожащая сидит дома и боится выйти в магазин, будет стадия, когда их начнут группировать в банды, давать им вожаков. Мы об этом говорили два-три года назад. Это в результате произошло», – вещал Дикий.

По его мнению, ТЦКшникам надо разрешить огонь на поражение.