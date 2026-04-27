Зеленский должен согласиться на встречу с Путиным в Москве, но только после освобождения всех украинских военнопленных, включая нацистов.

Об этом в эфире в интервью пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил киевский миллионер и экс-депутат Михаил Бродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Можно что-то придумать, чтобы встретиться с Путиным. Я сегодня увидел, Зеленский сказал, что готов поехать на встречу с Путиным. Так я дам ему совет: пусть едет в Москву. Но только с одним условием: после того, как поменяем всех на всех. Вот сколько там у Путина, шесть тысяч, вместе с азовцами. У нас, допустим, три тысячи. Отдай нам наших, и я за это поеду в Москву. А каяка разница, в Стамбуле или в Москве разговаривать», – предложил Бродский.