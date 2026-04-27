В Киеве задумали поставить условием Путину – освобождение всех азовцев в обмен на приезд Зеленского

Вадим Москаленко.  
27.04.2026 19:59
  (Мск) , Киев
Зеленский должен согласиться на встречу с Путиным в Москве, но только после освобождения всех украинских военнопленных, включая нацистов.

Об этом в эфире в интервью пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил киевский миллионер и экс-депутат Михаил Бродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Можно что-то придумать, чтобы встретиться с Путиным. Я сегодня увидел, Зеленский сказал, что готов поехать на встречу с Путиным.

Так я дам ему совет: пусть едет в Москву. Но только с одним условием: после того, как поменяем всех на всех. Вот сколько там у Путина, шесть тысяч, вместе с азовцами. У нас, допустим, три тысячи.

Отдай нам наших, и я за это поеду в Москву. А каяка разница, в Стамбуле или в Москве разговаривать», – предложил Бродский.

«Это психологический фактор. Если они поменяют, у Зеленского будет возможность сказать украинскому народу, что он вынужден был поехать, чтобы пацанов этих спасти, которым ни за что дали по тридцать лет.

А там с Путиным они ещё о чём-то договорятся, я уверен», – рассуждал Бродский.

