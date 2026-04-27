«Проглотить, смириться и самим лучше работать»: киевский дипломат указал полякам, как принимать в ЕС украинцев

Игорь Шкапа.  
27.04.2026 18:59
  (Мск) , Киев
Украина превращается в конкурента Польши, с чем той следует согласиться.

Об этом в эфире «5 канала» завил экс-посол Украины в Польше, бывший и.о. главы МИД Андрей Дещица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина превращается в конкурента Польши, с чем той следует согласиться. Об этом в эфире...

«Мы становимся конкурентами Польши. И Польша, очевидно, этого не хочет. И да, так же, как и Венгрия, они не хотят, чтобы мы сразу стали конкурентами. Они хотят быть уверенными в том, что мы не заберем у их фермеров хлеб, условно скажу, или работу у их автоперевозчиков», – рассуждал Дещица.

Он обратил внимание, что украинцы открывают в Польше салоны, рестораны и становятся конкурентами полякам в той же сфере услуг.

«К этому нужно привыкнуть, это надо, я бы сказал, проглотить. Но если правильно это оценить, то не просто с этим смириться, но это есть своеобразный толчок к конкуренции, потому что здоровая конкуренция будет влиять на то, чтобы и польские услуги поднимались в своем уровне и создавали лучшие продукты.

И это совершенно абсолютно взаимополезно. Но сначала нужно согласиться с тем, что украинцы не просто кладут кирпич на строительстве, а украинцы покупают недвижимость и строят сами дома. С этим нужно смириться», – требует Дещица.

