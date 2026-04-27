Прозревшая иноагент Латынина: Мы сознательно ничего не писали об ущемлении русских
На протяжении всей «незалежности» Украины российская проевропейская пресса сознательно обходила и маргинализировала тему ущемления прав русскоязычного населения.
Об этом в своём видеоблоге заявила беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«С 91 года, начиная с Кравчука, на территории, большей частью которая считалась южно-русскими землями, где либо большинство, либо образованное сословие говорило по-русски, мытьём, катаньем и ползучей украинизацией осуществлялась последовательная культурная революция.
При этом практически каждый президент, исключая Ющенко, но включая Кучму, Януковича, Зеленского и даже Порошенко на выборах побеждал под лозунгом или «сделаем русский государственным языком», или официальным, или «отстаньте от людей, как хотят, так и говорят». После этого он приходил во власть – и сразу менял политику.
Почему я это говорю, потому что больше всего испытываю испанский стыд за российскую проевропейскую прессу. Десятилетиями, пока это происходило, она нас уверяла, что никакой дискриминации нет, а кто говорит про дискриминацию, тот фашист и агент Путина», – вспоминала Латынина.
«И вот, точка зрения проевропейской российской независимой прессы была такая, что в Украине никакого угнетения русского языка нет, а всякий, в том числе украинец, кто осмелится об этом говорить, до прихода Путина он являлся фашистом, коммунистом, непонятным ретроградом, и вообще об этом пишет только газета «Завтра».
И получался такой дурной круг, что раз об этом пишет только газета «Завтра, то мы об этом не будем писать, и раз об этом пишет путинская пресса и те, кто является инструментом Путина, то мы не будем этим заниматься», – добавила иноагент.
