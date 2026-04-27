На Украине слишком преувеличивают значение своих ударов по российским НПЗ.

Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил бывший проворовавшийся ельцинский вице-премьер, а ныне иноагент, террорист и экстремист Альфред Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«НПЗ, в общем, довольно устойчивая структура: разрушить его тяжело, а ремонтировать достаточно просто. Если задача состоит в том, чтобы снизить выработку топлива в России, то эти атаки нужно масштабировать и регулярно повторять. Нельзя, однажды ударив по одному заводу, переключаться на другой. Если вы решили этот завод выключить, вы должны его каждый месяц долбать, чтобы они не успевали его ремонтировать. Это требует совершенно других затрат, усилий. Мне кажется, что значительно эффективнее долбить по морским портам. Их немного, по большому счёту, только три, причем главное – в Балтике. И если на них сосредоточиться, то эффект будет не меньше, а даже, может быть, больше, чем от ударов по НПЗ», – рассуждал беглый либерал.

Впрочем, он говорит, что по портам тоже придется бить регулярно, отметив, что порты Усть-Луга и Приморск в Ленинградской области уже возобновили отгрузку нефти в прежнем объеме.