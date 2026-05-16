Баранчик: Хватит «загнивающего Запада» на ТВ – пора ответить, за счёт чего резкий рост миллиардеров в России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если Россия рассчитывает восстановить международное влияние, как когда-то Советский Союз, для начала нужно сформировать привлекательную модель внутренней справедливости.

Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил обозреватель Юрий Баранчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Наша слабая сторона – это отсутствие идеологии. Много лет мы говорили об идеологии Русского мира, пытались привнести в другие страны. Но эта идеология как бы «легла». Сейчас больше никто о ней не вспоминает. И проблема в том, что если мы хотим дать глобальный проект, как коммунисты дали миру, мы, прежде всего, его должны у себя внутри внедрить. А как мы у себя будем внедрять, если у нас расхождение в доходах между богатыми и бедными – одно из самых больших в мире, То есть, должна быть некая социальная справедливость», – сказал Баранчик.