Бывший СБУшник: «Я искренне ошибался. Российских дронов все больше»

Россия увеличивает количество дронов, запускаемых по объектам на территории Украины.

Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявил экс-сотрудник СБУ, бывший консультант комитета Верховной рады по вопросам обороны и разведки Иван Ступак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дронов стало больше. Их будет становиться еще больше. Откровенно скажу сразу: я ошибался, искренне ошибался. Я пытался ввести в заблуждение . Я искренне ошибался, потому что, по моим расчетам, Российская Федерация должна была, мне так казалось, выйти на показатель среднемесячного запуска дронов по территории Украины примерно на цифру 5,5 тысяч где-то до июня месяца 2026 года», – скзаал экс-СБУшник.

По его словам, «они эту отметку одолели гораздо раньше».

«И сейчас, по состоянию на март-апрель, мы имеем среднее месячное количество дронов примерно 6,5 тысяч каждый месяц. К примеру, для сравнения в январе 25-го их всего было 2,5 тысячи в месяц. Сейчас 6,5 половиной тысяч. И это не верхний предел. Ориентировочно с такими темпами Российская Федерация до конца года, если все же, к сожалению, получится, что война продолжится, мы увидим примерно 70-75 тысяч дронов, запущенных по Украине.

Это не FPV-дроны, это огромные. Говорим о том, что возможности у них есть. У нас возможности получить эти производственные мощности пока нет. Потому вот такая текущая ситуация. Я понимаю, что не очень приятно для вашей аудитории такое слышать, но мы с вами знаем: розовые очки бьются стеклом внутрь», – заявил Ступак.