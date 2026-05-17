ЕС шантажирует Грузию. Угроза нового поворота в сторону Запада

Парламент Франции большинством голосов принял резолюцию с осуждением правительства Грузии за «авторитаризм», а также призвал Макрона и действующий Кабинет изъять у стоящего за действующей властью олигарха Бидзины Иванишвили орден Почетного легиона. Такая обструкция является прямым давлением с расчётом склонить правящую «Грузинскую мечту» к фактической капитуляции.

Воздействие отказывается на Тбилиси со стороны не только Франции, а всего ЕС. В этих условиях грузинский премьер Ираклий Кобахидзе ищет защиты – но не у соседней России, а за океаном – у США, отправив туда предложение «обновления стратегического партнёрства».

Темур Пипия, глава Социалистического движения Грузии, прокомментировал ситуацию для «ПолитНавигатора»:

«Даже если «Грузинская мечта» пойдёт на уступки – уверен, Евросоюз всё равно попытается сменить власть. Какие могут быть даны гарантии Брюсселем? В первую очередь личного характера. У Иванишвили и окружения есть активы в странах Запада, их сохранение входит в круг главных задач. Плюс правящую группу интересует гарантия безопасности от всяких персональных санкций.

Но позиции «Грузинской мечты» резко ослабнут, и она потеряет власть. Ведь условие ЕС для нормализации отношений – снятие давления в отношении прозападной оппозиции – в виде ужесточения законодательства и воздействия со стороны силовых структур. Но если этот «сдерживающий фактор» перестанет работать, и будет осуществлена так называемая «демократизация» системы, то как раз и появятся условия для смены нынешнего руководства.

Через два года состоятся парламентские выборы, и если до этого не будет попыток дестабилизации, то в новый электоральный период ЕС наверняка постарается сменить власть.

Так что главная опасность в этой ситуации исходит от олигархата, который заинтересован только лишь в приумножении капитала, а не в защите национальных интересов. А вся финансовая верхушка и банковский сектор плотно интегрированы в западную систему. И поэтому угроза поворота в сторону Брюсселя и Вашингтона в нынешней ситуации очень значительная.

Но давление на правящую партию оказывает не только Запад и оппозиция. Есть крайне неблагоприятная ситуация, сложившаяся в стране. В Грузии назрел системный социально-экономический кризис, а, следовательно, он создаёт условия и для политического. И, в то же время, не существует силы, которая бы играла маломальски заметную роль и могла нейтрализовать прозападную оппозицию. А «Грузинская мечта» своей антисоциальной политикой настраивает большинство населения против себя, что создаёт опасность политической дестабилизации.

Прогрессивные организации подавлены с двух сторон, как «Грузинской мечтой», так и прозападной оппозицией. Наглядный пример – в Грузии до сих пор действует закон, запрещающий коммунистическую символику и идеологию, который был принят при Саакашвили. А это очень эффективный рычаг подавления всех прогрессивных сил, пытающихся восстановить отношения с Россией с перспективой установления стратегического союза.

Как результат 45% не ходят на выборы. И тех, кто «голосует» ногами в ситуации ухудшения социально-экономического положения станет только больше, что приводит «Грузинскую мечту» к потере поддержки в обществе. Она в 2024-м году во многом удержала власть благодаря бюджетникам, являющимся несамостоятельными, а также тем, кто проголосовал из соображений не допустить реванша саакашистов.

Так что, ещё раз, положение «Грузинской мечты» шаткое, и возможны любые повороты в её политике. Огораживать нынешнюю власть в Тбилиси от критики, не рассматривая возможные негативные сценарии, – поступать непрофессионально».