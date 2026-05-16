Фурсов: Трамп рядится в «доброго полицейского», стравливая Россию и Европу

Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы спровоцировать войну между Европой и Россией.

Об этом в беседе с покинувшей Украину телеведущей Дианой Панченко заявил российский историк и философ Андрей Фурсов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я полагаю, что план условного коллективного Трампа сейчас заключается в том, чтобы спровоцировать конфликт между Западной Европой и Россией. При этом понятно совершенно, что при том ядерном потенциале, который есть у России, Западная Европа почти перестанет существовать. Но и Россия на этой войне, безусловно, ослабеет», – сказал эксперт.

По его словам, если так произойдет, то Россия, как надеется «коллективный Трамп», не сможет быть «военно-стратегическим тылом Китая».