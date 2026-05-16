Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для России нужно действовать на Украине более жестко, но ликвидация диктатора Зеленского ничего не даст.

Об этом в беседе с покинувшей Украину телеведущей Дианой Панченко заявил российский историк и философ Андрей Фурсов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущая заметила, что часть населения России на фоне затянувшейся СВО требует «жахнуть по центрам принятия решения», причем не обязательно на Украине, а, например, в Европе или даже Вашингтоне.

«У меня есть вопрос: этот центр принятия решений где находится, в Белом доме? Ведь решения принимают не клерки вроде Трампа или несчастного ушастика короля Карла III», – сказал эксперт.

Он считает, что ситуация не поменяется и в случае убийства Зеленского, поскольку он «марионетка», на место которой поставят другую.

«Даже убить Трампа не решит проблему. Сила Запада в том, что там действуют не отдельные личности. Кстати, тот факт, что по ХХ веку мы помним такие имена, как Гитлер, Сталин, по ХIХ веку – Наполеон. Это все не англосаксонский мир. И появление таких сильных фигур во Франции, России, Германии – это компенсаторика, тем самым общество компенсирует то, что система не работает», – считает историк.

По его словам, иначе работает система в Британии и США, где можно избрать президентом даже придурка.