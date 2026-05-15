Офицер ВСУ мечтает, что Трамп сделает ставку на силовую смену власти в Москве
Если российский лидер Владимир Путин решит продолжать СВО, руководство США может поменять свою тактику.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-участник карательной операции с ЛДНР и войны с Россией, списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Трамп может поменять тактику и сделать ставку на смену режима в Москве. Сейчас он с Путиным хочет договориться, он для него понятный персонаж, лично его знает. С точки зрения Трампа, прагматичный: ну да, занесло пацана, ошибся, думал на раз-два возьмет Киев, не получилось», – рассуждал ВСУшник.
Он говорит, что пока Трамп в своей «большой игре с Китаем» настроен строить отношения с Путиным, но может и поменять свое мнение, отметив, что спецслужбы США имеют возможности что-то сделать с российским президентом.
Ведущая уточнила, идет ли речь о физической ликвидации.
«Режимы так и меняются. Ликвидируется глава режима», – мечтает Бекренев.
English version :: Читать на английском
