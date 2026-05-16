Ширяев: Российской группировке не хватает людей для быстрого продвижения

Задействованной в зоне СВО российской группировки недостаточно для быстрого прорыва линий обороны ВСУ, поэтому она вынуждена воевать малыми силами.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Это связано с резкими изменениями в соотношении в дронах . Украинская армия нарастила эту часть, а российская, хотя и создала Войска беспилотных систем , сделала это очень поздно, и результатов мы таких особых не видим сейчас. Может быть, они появятся летом», – сказал Ширяев.

«Очень много разговоров среди патриотических блогеров о том, что конфликт затягивается, резко тормозится продвижение войск на фронте. Российская армия продолжает двигаться, но очень медленно.

«Все говорят о том, что наступает усталость на фронте от этого всего. То, что Россия может вести такой конфликт очень долго, год, два, три – однозначно говорят все независимые экономисты, которым я верю, настоящие экономисты, не пропагандисты. Говорят, что ресурсы для этого есть.

А вот общественное мнение, все, что связано с внутренней политикой, оно меняется потихоньку. И, конечно, встает вопрос у всех: ну сколько ж можно-то? Конечно, очень устало общество и на Украине.

Никакого особого такого могучего преимущества в численности у российской армии нет. Она очень серьезно ограничена исходным стратегическим решением, выбором системы комплектования через контракт.

Это не река полноводная, это ручей. То есть, люди идут, но из них нельзя составить новые дивизии, корпуса, огромное количество набрать сразу, создать преимущество.

Мы видим, что на севере, в Харьковской и Сумской области наступление ведется малыми силами.

Нет стратегического резерва в том смысле, что 100-150 тысяч человек сосредоточены на одном участке. Этого нет», – добавил выступающий.