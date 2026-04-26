ВСУшники поставили на поток расчленение «побратимов» – киевский эксперт

Не имея возможности эвакуировать тела, ВСУшники отрезают конечности погибшим сослуживцам, чтобы у их семей был хоть какой-то шанс получить выплаты за погибшего.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас разбивают выплаты за погибшего на несколько этапов. А с пропавшим без вести оно может продолжаться бесконечно долго. И эта война как раз приводит к такой ситуации, когда таких пропавших без вести тысячи остаётся. Как правило, ранеными. Дрон – это очень точное оружие. Знаете, как раньше снайперу было важно не убить, а ранить, чтобы за раненым пошло несколько человек, и дальше ранить их. А с использованием дронов – ранили, за ним пошли, положили эвакуационную группу, одну, вторую, и так далее. Это множит потери. И вот такие случаи, они множат и количество пропавших без вести», – сказал Золотарев.

«И доходит до диких случаев, когда сослуживцы рубят кисти рук, чтобы можно было доказать семье, что действительно погиб, чтобы можно было провести генетическую экспертизу и получить действительно компенсацию. А так, учитывая финансовое состояние, будет делаться все, чтобы этот процесс заволокитить и растянуть», – добавил он.

Отрубают ли конечности у оставляемых на поле боя безнадёжных раненых – эксперт уточнять не стал.