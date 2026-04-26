«Боевой ресурс: миллион украинцев уже в составе НАТО» – Шевченко
Более миллиона прошедших войну украинцев станут боевым ресурсом стран-членов НАТО, которые не хотят проливать свою кровь.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил журналист Максим Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У Европы появился боевой ресурс – миллион украинцев… Украинцев, венгров, русских, которые уже стали украинцами в ВСУ.
Миллион человек, которые обучены современной войне с помощью беспилотников.
И Зеленский презентует это. Это боевой ресурс. Это, говорит, боевое ядро НАТО. А немцы не против. Они сами не хотят особо воевать. Им это не очень интересно.
А полякам интересно. Но тоже неохота польскую кровь лить. Зачем? Есть украинская кровь, есть ВСУ», – сказал Шевченко.
«Это серьезный ресурс. Четыре года серьезных боевых действий с применением современных систем вооружения, мало какая армия в мире имеет такой опыт. Плюс современные системы поддержки, Starlink, всякие систем управления полем боя.
Плюс технологические цепочки, которые выстроены со Швецией, Германией и Францией, когда там производят двигатели, всякие навигационные системы, а Украина производит каркас», – заключил он.
