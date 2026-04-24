Генерал НАТО: Уже более тысячи западных компаний используют Украину как полигон

24.04.2026 11:49
Западу следует использовать Украину как полигон обкатки своей военной продукции

Об этом в ходе киевского форума оборонных технологий заявил представитель командования НАТО по трансформации в Европе генерал Константин-Адриан Чолпоня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западу следует использовать Украину как полигон обкатки своей военной продукции Об этом в ходе...

Генерал рассказал, что многие иностранные компании, специализирующиеся на производстве дронов и системах для борьбы с ними, уже работают на Украине.

«Пожалуй, их уже более тысячи этих компаний. Почему? Поэтому что рынок в следующем году будет 32 миллиардов как дронов, так и антидронового оборудование. Это оценка хаба в Лондоне. То есть этот рынок очень растет очень быстро», – сказал Чолпоня.

Он добавил, что украинцы имеют опыт и могут быстро определять наиболее предпочтительные образцы.

«На Западе, как правило, решения не разрабатываются на основе проблемы, а просто вы выводите на рынок самые последние технологии для определенного домена, затем осуществляется их тестирование, после происходит политический процесс, и иногда это занимает от года до пяти лет», – жалуется генерал.

По его словам, следует подумать о создании на Украине центра для подготовки операторов дронов из стран НАТО.

«У нас нет такого центра подготовки, где можно непосредственно передать видение и практический опыт боевой работы, который потом можно несколько моделировать и как-то ввести в программу учений», – заявил Чолпоня.

Западные компании используют Украину как полигон и оставляют украинских производителей дронов без прибылей, ранее жаловалась видная украинская нацистка Мария Берлинская.

English version :: Читать на английском Генерал НАТО: Уже более тысячи западных компаний используют Украину как полигон

