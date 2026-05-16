16 мая в Киеве на Майдане незалежности состоялся митинг против планируемого властью завоза мигрантов и в поддержку нового гражданского кодекса. Особой рекламы об акции не было. Просто разбросали инфо по соцсетям. Вот как выглядел анонс: «В эту субботу состоится акция против попыток завоза мигрантов в Украину. Берите картонки. Автор самого крутого и смешного плаката с мемами получит новую футболку с пингвином».

А еще накануне в своем видеоблоге террорист Корчинский призвал всех жителей столицы посетить этот митинг, устраиваемый некими «добрыми людьми», а некиевлян – распространить почин на другие города и веси: «Добрые люди выйдут на Майдан, чтобы выразить поддержку новому гражданскому кодексу и обговорить способы противодействия «трудовой» миграции. Защитим наше жизненное пространство!».

«Честно сказать, сборище получилось хлипкое, – сообщает наш старый знакомый, русский киевлянин Олег, побывавший там. – Около 30 участников и столько же публики. Больше всех было полицаев. Правда, орали громко и скакали, как козлы. Проклинали Россию, ругали власть, коррупцию и заходились в истошных воплях с СУГСом. А посреди этого цирка самодовольно расхаживал «сывый», как лунь, Корчинский. Из чего становилось ясно, что он-то и есть главный «добрый человек» и устроитель».

Самый большой лозунг, которые по призыву организаторов вывесила национал-свидомая общественность, был размером в несколько метров. На черной тряпке – надпись «Мигрантам-повестка, паранджа – феминисткам!». Один хлопэць притащил картонку с изображением перечеркнутых представителей Африки и Азии, сидящих рядком вместе с обезьяной.

В награду за такое «творчество» им выдавались майки с пингвинами, шедшими куда-то к языческому солнцу и торчащему из-под снега фашистскому танку. Какой-то абсурдный юмор. Или постирония (состояние, при котором стираются границы между искренностью и насмешкой). В итоге действа «пингвины» с майками радостно отправились, вне всякого сомнения, бухать, будучи убежденными, что они исполнили свой гражданский долг.

«Может, на это сборище и вовсе не стоило обращать внимания, – продолжает Олег. – Но есть два обстоятельства, позволяющие считать, что оно устроено не просто ради дешевого пиара Корчинского. Во-первых, кто позволил его провести в центре Киева, когда по законам военного времени массовые собрания запрещены? А во-вторых, согласно многим инсайдам, лично наркофюрер продвигает тему завоза мигрантов. А Корчинский давно облизывает того, как может. Вот цитата: «Большой опасностью является то, что у нас нет диктатуры Зеленского».

Действительно, согласно инсайдам из ОП, всем сервильным СМИ спущены темники с задачами формировать положительный образ мигранта. Запущены спецпрограммы с целью до 2030 года завезти до 3 млн иностранцев, с предоставлением брони от армии и «подъемных» на переезд.



Весьма вероятно, Корчинский начал заигрывать с кем-то из конкурентов хозяина Банковой – например, с Кличко (отсюда и разрешение на, по сути, антипрезидентский митинг). Почему боксер показался ему более выгодным, чем клоун? Не исключено, что по причине готовящегося объединения «всех здоровых сил» Украины, в том числе и Киева, вокруг Залужного.

«Справжный козак» Залужный, набирающий куда больше процентов, чем Просроченный, может сплотить вокруг себя весь нацистский сектор, ненавидящий Зе-камарилью. А также ВСУшников, коим очень не нравится идея идти на «мясные штурмы» в то время, как мигранты будут занимать их рабочие места и пользоваться всеми благами укрорейховской «цивилизации».

Кстати, многие «залужники» плохо относятся к геям. Возможно, здесь кроется восхищение организаторов новым гражданским кодексом, согласно которому в брак могут вступать только мужчины и женщины, а не ЛГБТ (экстремисты, запрещены в РФ, – ред.).