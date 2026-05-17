Османская колонизация. Зачем Эрдоган ездил в Казахстан

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На уходящей неделе Казахстан посетил турецкий президент Реджеп Эрдоган. Визит стал демонстрацией дальнейшей экспансии Анкары и превращения Организации тюркских государств (ОТГ) в типичный империалистический блок.

Об этом пишет обозреватель Айнур Курманов в авторской колонке для «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Главной целью становятся ресурсы Казахстана, за которые развернулась настоящая борьба между разными игроками, и Анкара также хочет успеть ухватить себе часть пирога.

Так, турецкой компании Miryildiz KZ Ltd. Власти РК выделили новую лицензию на разведку редкоземельных металлов в Абайской области. Эта компания уже имеет 24 таких лицензий и уже ведёт геологические разработки в Восточном Казахстане, Жетысуской, Павлодарской областях и Прибалхашье, а также строит комбинат по переработке золота.

То есть, Эрдоган решил поучаствовать в «редкоземельной лихорадке». Этим и объясняются обещания масштабных инвестиций и слова о необходимости развивать Транскаспийский маршрут, который вообще объявляется жизненно важным для всего «тюркского мира». Но фактически маршрут нужен, чтобы вывозить всё награбленное из Казахстана и Средней Азии в метрополию – и дальше на Запад.

Естественно, что эти хищнические планы колонизации маскируются под идеологической обёрткой необходимости укрепления связей между членами ОТГ «на пространстве от Средиземного моря до Центральной Азии» под лозунгом «единства в языке, мыслях и делах».

Главным итоговым документом стала декларация о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве. Это сразу навеяло аналогию на похожий документ «о столетнем союзничестве» между Лондоном и Киевом. Во всяком случае, сквозит такой же дух подчинения вассала сюзерену.

Так, в декларации прописывается защита прав турецких инвесторов, говорится о реализации совместных нефтегазовых проектов с компанией Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, о взаимодействии финансовых центров, работающих по британскому праву, о совместной работе с Телерадиокомпанией Турции (TRT) и открытии новых турецких школ.

Но самым важным был пункт о том, что стороны создадут совместное предприятие по производству и обслуживанию военных стратегических беспилотных летательных аппаратов «АНКА». Турецкие БПЛА уже давно собираются в Казахстане, но в данном случае в рамках локализации производства закрепляется уже целая линейка летательных аппаратов с принятием их на вооружение ВС РК.

Как видим, тема развития единого ВПК стала главной на переговорах, и Турция подтвердила свою главную роль в перевооружении и в переходе казахстанской армии на стандарты НАТО. Тут также видно стремление минимизировать влияние Израиля в этом деле, так как в последнее время наметилась конкуренция из-за желания Вашингтона навязать в стратегические партнёры Астане своего главного союзника.

Саммит ОТГ в казахстанском Туркестане 15 мая стал уже апофеозом «тюркского единства», но и на нём чувствовался дух победившего Османизма, когда было решено создать Центр тюркской цивилизации, специальную многоязычную цифровую платформу для продвижения фактически турецкой культуры.

Интересно, что и на нём Астана продвигала западную повестку через идею единой цифровизации республик Средней Азии через ряд проектов, «связанных с дальнейшим развитием и укреплением цифровых возможностей стран-участниц». Речь идёт о том, что Казахстан уже становится частью сети американских Дата-центров, проводником которого является корпорация NVIDIA, о чём мы уже писали. А, значит, вся хвалёная ОТГ в регионе будет накрепко привязана к англосаксам.