Ереван становится ключом для продвижения НАТО в Среднюю Азию

Армения и Казахстан объединяются в единый блок уже не просто для срыва интеграционных инициатив, а для выстраивания общей стратегии в Закавказье и в Средней Азии.

К такому выводу можно прийти, если просмотреть все последние совместные действия правительств Армении и Казахстана. Так, буквально в апреле в разных телеграм-каналах прошла информация о том, что Астана планирует принять участие в приватизации армянских железных дорог.

Указывалось, что в переговорах с правительством РК принимал участие посол Армении в республике Гевондян и даже был составлен совместный план с привлечением к процессу передачи активов компанию «Middle Corridor Multimodal Ltd», учреждённой в 2023-м Грузией, Азербайджаном и Казахстаном именно для управления Средним коридором и железнодорожными маршрутами.

Таким образом предполагалось отодвинуть РЖД и полностью ликвидировать единую с Россией тарифную и транспортную систему. Но Астана после публикации подробностей переговоров дала заднюю, заявив, что не имеет таких планов. Хотя буквально 9 апреля Никол Пашинян на брифинге частично подтвердил наличие таких намерений:

«Идет открытый процесс, и мы не готовимся скрывать его от своих партнеров и естественно, что мы в том числе должны быть готовы пригласить в том числе и Казахстан к использованию проходящих через территорию Армении путей для их экспорта, импорта и рассмотрения дорог как части их транспортной цепочки».

Речь действительно шла о желании стремлении Еревана привлечь казахстанские инвестиции именно в развитие инфраструктуры «Маршрута Трампа», так как он подаётся сейчас в официальной пропаганде как некий геостратегический мост между Западом и Востоком. И по данному проекту переговоры еще явно не закончены, так как помимо Турции, активным заказчиком привлечения Казахстана к нему выступает Евросоюз, а это уже весомый аргумент для Астаны.

Поэтому уже видно стремление руководства Армении и Казахстана скоординировать совместную деятельность и в рамках ОДКБ и ЕАЭС, так как сейчас в Акорде ориентируются на авангардную роль Пашиняна и К в деле демонтажа интеграционных структур. Можно сказать, что между ними уже образован своеобразный блок.

Но после прошедшего недавно в Ереване шабаша поставлена задача активизировать через Армению работу в среднеазиатском направлении. Более того, она становится местом, через которое будет организовано в будущем управление процессом западной колонизации.

Дело в том, что Астану недавно посетили вице-президент по глобальному развитию ИИ-инфраструктуры NVIDIA Николо Мартином Капреза, а также с сооснователи компании Firebird AI Размиг Берг Овакимян и Александр Есаян. Именно эти две компании реализуют проект по созданию американского дата-центра в Армении. Была проведена встреча на высшем уровне с участием Касым-Жомарта Токаева, который фактически дал добро на осуществление цифровизации в РК под руководством США.

Оптоволоконные кабели уже прокладывали через Каспий несколько лет назад и в проекте присутствовали американские и британские компании. Тогда мы уже писали, что готовится почва для «цифровой оккупации» Казахстана. То есть была создана вся инфраструктура, а теперь пожаловали реальные бенефициары и хозяева. И сейчас через мощный дата-центр в Ереване будет достигнута цель – установить цифровой контроль над всей Средней Азией.

Транскаспийский маршрут – это действительно «окно в Европу» для правящих элит региона, и не только для вывоза ресурсов, но и для полного закабаления через установление системы внешнего управления. А современное управление «Новой Африкой» может осуществляться только через дата-центры. Не зря Иран выносил помимо баз США в первую очередь западные дата-центры, размещённые в арабских монархиях, чтобы лишить коалицию Эпштейна информационных преимуществ разведки, координации и управления.

А связи с этим Ереван становится ключом, а Астана воротами в Среднюю Азию для продвижения НАТО и всей англосакской экспансии.