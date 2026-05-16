России нужно предложить миру проект Глобального Севера, пока это не сделали США

Максим Столяров.  
16.05.2026 23:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 114
 
Дзен


Чтобы остаться в высшей лиге мировой политики, России нужно предложить миру глобальный проект.

Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил обозреватель Юрий Баранчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Какое проект сегодня предлагает Россия миру, если формулировать его не в категориях лозунгов и плакатов, а смыслов и ценностей?» – спросил ведущий.

«У нас был советский проект, и он действительно был мощным в плане идеологии, – со своими ценностями… Сейчас мы такого проекта, благодаря которому завоевали половину мира, не имеем, потому что мы находимся в рамках капиталистического проекта.

Но, с другой стороны, даже то, что мы сейчас предлагаем миру, – это равноправие, многополярность – отвечает интересам достаточно многих стран.

Кстати, Китай не совсем поддерживает эту идею многополярности, потому что он видит себя единоличным игроком в мире, самым влиятельным и сильным, – либо на пару с США.

Но очень многое в этой игре будет зависеть от нас. Если мы поставим себя соответствующим образом, то будем входить в высшую лигу мировой политики», – сказал Баранчик.

«Нам нужно обозначит себя. С чего должен начаться наш идеологический проект, уже без коммунизмов и капитализмов? Нам необходимо развивать концепцию Севера.

Уже появилось понятие Глобальный Юг. Нам необходимо позиционировать Россию как Глобальный Север. Есть Запад, есть Восток. А мы все время спорим, где мы. Место Севера свободно, давайте его брать.

Кстати, американцы это четко понимают. У Трампа летом было несколько выступлений на эту тему, что США должны претендовать на место Глобального Севера. Если мы не займем место Севера, его займут США, потому что они тоже находятся в северном полушарии», – напомнил выступающий.

English version :: Читать на английском России нужно предложить миру проект Глобального Севера, пока это не сделали США

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить