В Киеве отчаялись: настраивать Глобальный юг против России – непосильная задача

Вадим Москаленко.  
28.04.2026 21:32
  (Мск) , Киев
Бандеровская русофобская пропаганда не работает в большинстве стран Глобального юга, которые до сих пор благодарны Москве за помощь в борьбе с западным колониализмом.

Об этом на форуме «От дипломатии сопротивления к дипломатии действия» заявила украинский политолог-грантоед Анна Шелест, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужно находить месседжи, которые будут работать. Например, когда мы приезжаем в Индию и говорим о постколониальном опыте, нам очень легко начинать с нарратива о языке. Потому что Индия десятилетиями говорила по-английски, но не становились англичанами.

И когда мы говорим, что хоть и говорим по-русски, это не делает нас русскими, это просто часть колониальной истории, там это сразу получает отклик, и мы можем сразу переходить к более сложным темам», – рассуждала она, намеренно игнорируя радикальное национальное отличие индусов от англичан.

«В других странах это не всегда сразу понятно, потому что у них не было собственного опыта. Приезжая в Африку, мы слышим, что мы не можем быть колонией, потому что мы белые.

И мы должны быть к этому готовы. Нужно искать объяснения. Потому что для них Россия – это Москва, это Советский Союз, который помогал им бороться с колониализмом. Поэтому они не могут ментально сразу увидеть их как колониальную страну», – жаловалась Шелест.

«В некоторые страны вообще не стоит приезжать сразу с колониальным дискурсом. Нужно говорить о другом: о мультикультурализме, о важности территориальной целостности. Как в Катаре, который пережил свой кризис, когда им говорили, что они вообще не государство.

Нужно заходить с нарративами, которые найдут отклик во внутринациональных параллелях. Это сложнее, чем нарративы о справедливости, территориальной целостности, суверенитете, с которыми мы заходили в 14 и 22 году», – добавила она.

