«Зеленский возомнил себя богоизбранным другом Урсулы» – киевский эксперт
Просроченный киевский диктатор Владимир Зеленский настолько уверовал в своё величие, что перестал осознавать реальность.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Зеленский искренне верит в свою богоизбранность. Он верит в свое великое предначертание, которое перед ним существует, мессианство. Это у него уже есть.
Недавно я общался со своим приятелем, народным депутатом. Он говорит: у нас пару месяцев назад была встреча с Зеленским. Я помню Зеленского до войны и сейчас. Так это человек, который уже полностью оторвался от реалий, он левитирует просто уже в воздухе, он остальных не видит», – рассказал Бонаренко.
«Он уже там начинает говорить: моя подруга Урсула, мой друг Эммануэль и так далее, я могу им позвонить сейчас, могу там с ними все согласовать. То есть он показывает, насколько он «велик».
Он уверовал в то, что его считают равным себе и Макрон, и Мерц, и Стармер. Что они искренне им восхищаются и прочее. Но понятное дело, что для европейцев, в первую очередь, для британцев Украина – это механизм, при помощи которого необходимо продолжать войну с Россией», – резюмировал укро-политолог.
