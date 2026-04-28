«Африканский корпус» РФ понёс потери в Мали

Максим Столяров.  
28.04.2026 18:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1088
 
Африка, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм


25 апреля в Мали произошла одна из самых масштабных скоординированных атак на правительственные силы и российский «Африканский корпус».

Об этом на заседании комитета СФ по международным делам заявил сенатор Георгий Борисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«25 апреля в Мали произошли скоординированные вылазки террористических групп, относящихся к аффилированным с Аль-Каидой, а также туарегских сепаратистов.

Совместными усилиями они во многих частях страны нанесли удары по вооружённым силам этой страны. И, к сожалению, по подразделениям нашего Африканского корпуса. В результате имеются жертвы с нашей стороны, в том числе в большинстве мест, в том числе в Бамако. Атаки отбиты.

При этом погиб, ещё в самом начале был взорван министр обороны Мали, который являлся одним из наших сторонников сближения Мали с Россией. К сожалению захвачен туарегскими сепаратистами северный город Кидаль, который пока остаётся в их руках. Так что боевые действия на территории Мали продолжаются», – сообщил сенатор.

Отметим, «Африканский корпус» — структура Минобороны РФ, созданная в 2023 году на базе подразделений бывшей ЧВК «Вагнер» после гибели Евгения Пригожина.

Основные задачи корпуса включают обучение местных военных, охрану стратегических объектов и участие в контр-террористических операциях.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Африканский корпус» РФ понёс потери в Мали

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить