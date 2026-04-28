«Африканский корпус» РФ понёс потери в Мали

25 апреля в Мали произошла одна из самых масштабных скоординированных атак на правительственные силы и российский «Африканский корпус».

Об этом на заседании комитета СФ по международным делам заявил сенатор Георгий Борисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«25 апреля в Мали произошли скоординированные вылазки террористических групп, относящихся к аффилированным с Аль-Каидой, а также туарегских сепаратистов.

Совместными усилиями они во многих частях страны нанесли удары по вооружённым силам этой страны. И, к сожалению, по подразделениям нашего Африканского корпуса. В результате имеются жертвы с нашей стороны, в том числе в большинстве мест, в том числе в Бамако. Атаки отбиты.

При этом погиб, ещё в самом начале был взорван министр обороны Мали, который являлся одним из наших сторонников сближения Мали с Россией. К сожалению захвачен туарегскими сепаратистами северный город Кидаль, который пока остаётся в их руках. Так что боевые действия на территории Мали продолжаются», – сообщил сенатор.