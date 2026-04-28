Альянс Китая, России и Ирана ставит крест на гегемонии США – отставной ЦРУшник

В достаточно близкой перспективе ближневосточная нефть больше не будет торговаться за американские доллары.

Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил экс-аналитик разведки и оперативный сотрудник Центра по борьбе с терроризмом ЦРУ Джон Кириаку, в 2007 году разоблачивший программу пыток ЦРУ и ставший шестым информатором, привлеченным к ответственности администрацией Обамы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт считает, что Иран неизбежно станет сильнее после этого конфликта.

«Мы вынудили иранцев вступить в сговор с китайцами, русскими, индийцами. И мы дойдем до того момента, когда просто не сможем противостоять подобному альянсу. Подумайте сами: Иран – член БРИКС. Взяв за образец ЕС, они со временем создадут единую валюту. Вероятно, это произойдет черед 20-30 лет, рано или поздно это случится. Это положит конец американской гегемонии в регионе, поскольку почти все сделки в регионе совершаются за доллар», – сказал Кириаку.

Он напомнил, что совсем недавно Кувейт продал Индии партию нефти за рупии, а Ирану начали платить за нефть юанями.

«Мы уже видим трещины в плотине – и взрывные действия только ускорят неизбежное событие», – заявил ЦРУшник.

По его словам, у США в этой ситуации нет жизнеспособных вариантов, в том числе, военных.