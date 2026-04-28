Бортник: Мы достигли «ассиметричной ничьей» в стратегической войне с Россией

Игорь Шкапа.  
28.04.2026 17:51
  (Мск) , Киев
Ни Россия, ни Украина не смогли добиться в войне поставленных изначально задач.

Об этом в эфире видеоблога «Укрлайф» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, какой счет по итогам конфликта.

«Счёт неравный, потому что мы не контролируем 16 тысяч квадратных километров или сколько там территории России. Счёт неравный. Но это асимметричная ничья, при которой Украина не проиграла войну, хотя и понесла большие потери – территориальные, человеческие и все остальные.

Москва не выиграла войну, хотя ей удалось захватить значительные украинские территории, в том числе населённые людьми, гражданами Украины. Это асимметричная война, асимметричная ничья», – считает он.

«Смысл этой асимметричной ничьей в том, что стратегически стороны не достигли своих целей, не смогли победить противника. Но на тактическом уровне между ними, конечно, абсолютно разная ситуация. На тактическом уровне Россия смогла захватить часть территории Украины и нанести нам в процентном соотношении намного больший ущерб, нежели мы смогли им нанести», – заключил Бортник.

