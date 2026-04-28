Бортник: Мы достигли «ассиметричной ничьей» в стратегической войне с Россией

Ни Россия, ни Украина не смогли добиться в войне поставленных изначально задач.

Об этом в эфире видеоблога «Укрлайф» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, какой счет по итогам конфликта.

«Счёт неравный, потому что мы не контролируем 16 тысяч квадратных километров или сколько там территории России. Счёт неравный. Но это асимметричная ничья, при которой Украина не проиграла войну, хотя и понесла большие потери – территориальные, человеческие и все остальные.

Москва не выиграла войну, хотя ей удалось захватить значительные украинские территории, в том числе населённые людьми, гражданами Украины. Это асимметричная война, асимметричная ничья», – считает он.