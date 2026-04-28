Чернобыльскую АЭС сознательно взорвали – физик-ядерщик назвал главного саботажника
Чернобыльская авария была не случайностью, а целенаправленной диверсией.
Об этом в эфире видеоблога «Историческое чтиво» заявил ученый-ядерщик профессор Игорь Острецов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Целенаправленно стремились к тому, чтобы этот инцидент совершить и развалить Советский Союз», – сказал Острецов.
Он отмечает, что ответственности избежал главный конструктор и главный научный руководитель проекта, а за Чернобыль судили только работников технических станций, отвечавших за безопасность.
«Более того, пункты безопасности даже не были включены в документы-руководство для станции, в регламент работы. Этого не было в документах», – говорит ученый, принимавший участие в работе по выяснению обстоятельств случившегося.
По его словам, «реактор был взорван специально».
«Руководил же этими работами бывший работник Чернобыльской станции, Копчинский, по-моему, фамилия. Его назначили завсектором в ЦК КПСС, и вся атомная энергетика находилась у него в подчинении. И, собственно, он затягивал процесс, чтобы “отравить” реактор, дескать, из Киева требуют подачи энергии, поэтому процесс затягивался и реактор ввели в очень тяжёлое “отравленное” состояние.
Там по регламенту должно было оставаться, минимум, 15 стержней, а осталось шесть, по-моему. Да меньше даже. По-моему, там три стержня осталось. Но это дело не было записано в регламенте как ядерноопасная ситуация», – подчеркнул ядерщик.
