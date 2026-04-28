Так называемые западные союзники лишь провоцируют Украину на войну с Россией, но сами отказываются овевать с русскими напрямую.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, избранная от партии «Слуга народа», но впоследствии изгнанная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не вижу коалиции желающих, которая бы сказала: «Заканчиваем войну, прекращаем кровопролитие, сохраняем нацию украинцев, собираем всё своё оружие, собираем все свои войска, выдвигаемся и выбрасываем русских с территории Украины». Мы же этого не слышим. Или, может, я что-то пропустила, не знаю», – сказала депутат.

Она напомнила тиражируемый пропагандой тезис об Украине как «щите Европы».

«Извините, пожалуйста, украинцев кто-то об этом спросил? Пацанов, которых ловят на улицах, кто-то об этом спросил? Хотят ли они быть живым щитом Европы и почему кто-то должен жить свою лучшую жизнь, а кто-то должен гибнуть. Почему кто-то зарабатывает на войне, а кто-то отдаёт самое ценное? Мне это непонятно. Я думаю, очень многим людям это непонятно, но это моё мнение, я его не навязываю», – заявила Скороход.

Между тем она уже не упоминает, как украинцы сами называли себя антироссийским авангардом Запада, устраивая майданы.