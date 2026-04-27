Ещё посмотрим, что там будет 9 мая на Красной площади – не подконтрольный Киеву укро-дроновод

Есть мнение, что у Киева с Москвой существует договорённость не бить по Красной площади 9 мая.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший боевик-автомайданщик Юрий Касьянов, возглавлявший дроновое подразделение ВСУ, но попавший в опалу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конечно, смог бы со своими хлопцами [по Красной площади 9 мая ударить], у нас больше 100 самолётов, есть наши катапульты. Я много раз говорил – у вас какие-то сомнения, дайте нам возможность показать, что мы сможем сделать. Давайте мы вместе с FirePoint встанем вместе – и кто из нас долетит до Москвы, всё будет видно. Но сейчас я точно не получу такого разрешения. Но оно мне и не нужно, пусть это пока будет такая тайна, ещё посмотрим, что там будет на 9 мая… Я думаю, здесь две версии [гонений на него]. Первая – заказ большого частного производителя, название у всех на слуху, который не смог этого сделать [ударить по Москве] за год, за полтора. Мы портим ему статистику. И вопрос, зачем ему столько денег, если он не может этого сделать, а мы это делаем значительно дешевле и эффективнее», – утверждал Касьянов.

Второй версией он назвал «сговор с врагом».

«Что Путину это не нравится, и наши власть имущие договорились, что не будет ударов по Москве эффективных. Будут летать, недолетать – это одно дело, а чтобы долетали до Кремля, квартира Путина, его рабочий кабинет – такого чтобы не было. Возможно, есть такая договорённость. Мне тоже говорили, что такая договорённость есть», – сказал укро-дроновод.

Береза в ответ заметил, что и Владимир Зеленский до сих пор ходит невредимый.