«Грязная работа для Израиля»: бывший ЦРУшник объяснил, как евреям удалось обвести Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американские власти лгут: Иран не имел возможности нанести ядерный удар по США.

Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил экс-аналитик разведки и оперативный сотрудник Центра по борьбе с терроризмом ЦРУ Джон Кириаку, в 2007 году разоблачивший программу пыток ЦРУ и ставший шестым информатором, привлеченным к ответственности администрацией Обамы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий напомнил: еще в прошлом году Дональд Трамп заявил, что ядерная программа Ирана уничтожена.

«Не было никакой ядерной программы. У них был частично обогащенный уран, что разрешено договором о нераспространении ядерного оружия», – подтвердил Кириаку.

Карлсон озадачено заметил, что «в июне мы уничтожили программу по созданию ядерного оружия, которой никогда не существовало», но в феврале снова объявили, что программа реальна, «и угроза неминуема», а Иран может запустить баллистическую ракету и уничтожить США.

Гость эфира говорит, что иранские баллистические ракеты просто не в состоянии лететь на такое расстояние, если они несут на себе взрывчатое вещество, а, тем более, ядерный боезаряд. При этом без боевого оснащения они могут долететь до Европы, что иранцы показали, когда запустили такую ракету по острову Диего-Гарсия.

«Это не средство доставки, это просто обманный маневр. Они могут долететь так далеко, если будут полностью пустыми», – отметил эксперт.

По его словам, максимум, куда смогут долететь в боевом оснащении иранские ракеты – до Кипра, но «США ничего не угрожало».

Он говорит, что информация о якобы угрозе исходила не от разведсообществ США, а от Израиля, а Карлосон поинтересовался, почему президент больше верит иностранной разведке, чем своей.