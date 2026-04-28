Историк: Бомбить жилые кварталы Севастополя – старая традиция британцев и особенно французов
Удары западными дронами и ракетами по определенным разведкой НАТО целям в Крыму, наносящиеся руками ВСУ, напоминают военный конфликт на полуострове 19 века.
Об этом в интервью «МК» сообщил главред военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Ченнык.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Мы вообще наблюдаем почти полную аналогию. Есть, конечно. и ряд отличий. Главное из них заключается в том, что место Османской империи заняла бандеровская Украина. Но главные фигуранты практически те же – Англия и Франция, поддерживаемые почти всей остальной Европой…
Цели наших врагов были такими же, что и сейчас – нанести России стратегическое поражение, максимально её ослабить, низвести до положения второстепенной державы и отторгнуть у неё как можно больше территорий. В том числе и Крым. Турция тогда жаждала «вернуть» его себе. Ничего не напоминает?».
Историк не удивлен участившимися налётами на Севастополь.
«В ходе массированного артиллерийского обстрела города, а конкретно его Корабельной стороны, в августе 1855 года англичане и особенно французы били не только по нашим укреплениям, но и по жилым кварталам. От вражеских снарядов погибло немало женщин и детей. Причём европейские «мсье» и «джентльмены» делали это умышленно, имея целью посеять среди жителей панику, пораженческие настроения, морально сломить их», – напомнил Ченнык.
В феврале в центре Севастополя было полностью снесено здание штаба Черноморского флота после того, как в него попали две британские крылатые ракеты Storm Shadow в сентябре 2023 года. Здание штаба должны будут восстановить.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: