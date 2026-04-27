За год украинские деятели положили в карман не менее 100 млн долларов только на пусках дронов, нацеленных, но не долетевших до Москвы из-за некондиционных деталей.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший боевик-автомайданщик Юрий Касьянов, возглавлявший дроновое подразделение ВСУ, но попавший в опалу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это моя, кстати, информация, что за год запустили где-то 3 тысячи других «хороших» дронов по Москве. И ни один не долетел. А стоимость этих дронов ориентировочно 400 млн долларов, я подсчитал. Смотрите, даже если там нет завышения цены, то от 400 млн долларов 100 млн – это прибыль. Вот вам ответ на вопрос, зачем запускать дроны по Москве, которые туда не долетают. Потому что для производителя это 100 млн долларов прибыли. Та же сумма, которую Миндич заработал на «Энергоатоме», понимаете? А здесь – на Москве. А я думаю, что там больше, там, наверное, половина той суммы идёт в карманы. Вы же запускаете дроны – его же больше никто не увидит. Вы просто говорите – «его сбили», а он просто не мог долететь, и всё. А деньги идут в карман. И какие там комплектующие были, уже не важно», – рассказал Касьянов.

Читайте также: Грантоеды унюхали «руку Москвы» в деле Миндича.