Реальные показатели численности ВСУ гораздо меньше, чем по бумагам.

Об этом в интервью «Радио Свобода» (иногагент и нежелательная организация в РФ) завил командир 5-й тяжелой механизированной бригады ВСУ Руслан Габинет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущая заметила, что прошлый год был тяжелым для ВСУ, что показала потеря ряда городов Донбасса.

«По моему личному мнению, это связано с неправильным подходом к СОЧ (самовольщикам). Тогда очень много было СОЧ и фактически тот личный состав, который в войсках есть, никакие задачи не выполнял, потому что он бродил от батальона резерва к батальону резерва, чтобы попасть в ту военную часть, в которую хочет. И это приводило к тому, что этих людей не было ни у кого. Они как бы есть, а их нет.

Всякие мудрые комментаторы говорят: «Да у нас миллионная армия, где она есть?». Так вот из того миллиона 200 тысяч где-то бродит по батальонам резерва в СОЧ», – нашел причину поражений Габинет.