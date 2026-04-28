«Мы создаём трибунал против России» – замминистра иностранных дел Украины
Россия возвращается на многие международные спортивные и культурные площадки, поэтому киевские дипломаты должны увеличить количество истерик и создать фейковый трибунал.
Об этом на форуме «От дипломатии сопротивления к дипломатии действия» заявила замминистра иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Мы должны перейти уже к европейскому оборонному сообществу. Это чрезвычайно важно, об этом многие говорят. И мы должны понимать, что Россия постоянно испытывает наше единство – НАТО и ЕС. Это то, что она хочет разрушить.
И ключ к нашему успеху в противостоянии с Россией – в единстве партнёров и увеличении давления на Россию. Это санкции, изоляция России на разных площадках. Потому что она сейчас возвращается на культурные и спортивные площадки», – жаловалась дипломат.
«И привлечение России к ответственности. Это элемент всех наших внешнеполитических элементов, потому что мы понимаем, что без этого не будет ни стабильного мира на Украине, ни безопасности в мире. Потому что каждый диктатор поймёт, что может менять политические границы.
Поэтому вопрос ответственности – это вопрос времени. Мы уже ускорились, и создаём трибунал. Надеемся, он скоро заработает. Он станет наглядным примером и для других потенциальных стран с реваншистскими настроениями», – добавила она.
English version :: Читать на английском «Мы создаём трибунал против России» – замминистра иностранных дел Украины
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: