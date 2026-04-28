Россия возвращается на многие международные спортивные и культурные площадки, поэтому киевские дипломаты должны увеличить количество истерик и создать фейковый трибунал.

Об этом на форуме «От дипломатии сопротивления к дипломатии действия» заявила замминистра иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны перейти уже к европейскому оборонному сообществу. Это чрезвычайно важно, об этом многие говорят. И мы должны понимать, что Россия постоянно испытывает наше единство – НАТО и ЕС. Это то, что она хочет разрушить. И ключ к нашему успеху в противостоянии с Россией – в единстве партнёров и увеличении давления на Россию. Это санкции, изоляция России на разных площадках. Потому что она сейчас возвращается на культурные и спортивные площадки», – жаловалась дипломат.