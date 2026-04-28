«Около миллиона»: опытный военкор назвал цифру потерь ВСУ

По числу захоронений и пропавших без вести несложно выяснить реальное число погибших на войне ВСУшников.

Об этом в эфире видеоблога Delib заявил работавший на Ближнем Востоке военкор Олег Блохин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, какие потери понесла Украина в войне.

По его словам, эта оценка базируется на статистике захоронений.

«Вот мы берём кладбище. Ели посчитать даже площадь кладбища, по этой площади кладбища достаточно легко можно вычислить количество погибших плюс-минус, потому они же имеют свою геометрию, которая очень легко вычисляется даже из космоса.

Плюс учтём число пропавших без вести, а это всё равно, что убитых. А оно у них даже в статистике есть. У них же есть активисты, которые ищут пропавших без вести. Если он не выходит порядка трех месяцев [на связь], то понятно, что он погибший.

Если это всё сплюсовать, цифра будет биться просто. Это вычисляется легко. Кладбище – раз, пропавшие без вести – два. Это основное», – объяснил Блохин.