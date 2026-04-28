Опять он: депутат Рады назвала «тайного» спонсора Буданова
Между экс-начальником ГУР МО Украины (террорист в РФ), ныне главой Зе-офиса и Владимиром Зеленским нет противоречий, как это подается в СМИ.
Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, избранная от партии «Слуга народа», но впоследствии изгнанная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я считаю, это игра. Игра на публичность, чтобы выделить Буданова как одного из кандидатов в будущие президенты. Действительно, его рассматривают наравне с Залужным, наравне с Зеленским. И чтобы человека выделить из обоймы Зеленского, что нужно сделать? Сказать, что они в плохих отношениях или что у них какие-то конфликты.
Поэтому с точки зрения политтехнологий всё делается правильно. Моё мнение такое: если бы у них был реальный конфликт, то Буданов не был бы главой ОП», – сказала депутат.
Ведущий заметил, что многие утверждают, дескать, назначение Буданова продавили американцы.
«Или русские повлияли на эти процессы», – парировала в ответ политик.
Она отметила, что за командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким «чувствуется рука одного из олигархов». Что касается Буданова, то, по ее словам, ему оказывает помощь депутат Рады, экс-глава администрации Януковича Сергей Левочкин.
«У Буданова Лёвочкин полностью всё финансирует и ведёт кампанию. Это тоже всем известно. Это как бы не новость», – заявила Скороход.
Напомним, в 2010–2014 годах Левочкин занимал пост главы администрации президента Украины Виктора Януковича – и поспособствовал госперевороту в Киеве и свержению своего шефа.
