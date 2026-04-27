Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия может договориться о стратегическом сотрудничестве с США – и оставить Китай в такой же изоляции, в какой Пекин оставил СССР полвека назад.

Об этом на канале «CBC TV Azerbaijan» заявил азербайджанский политолог Эльдар Намазов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Судя по словам спецпредствителя РФ Дмитриева, сейчас между Россией и Соединёнными Штатами обсуждается план экономического сотрудничества примерно на 20 триллионов долларов. Это астрономическая цифра. Если бы он реализовался, это означало бы крутой поворот России в сторону стратегического партнерства со Штатами. В связи с этим очень многие вспоминают тот самый реверс 70-80-х годов прошлого века, когда Китай и Соединенные Штаты построили очень тесные отношения, и Советский Союз оказался изолированным. И это потом очень дорого обошлось, потому что Китай поменял свой вектор из коммунистического лагеря, и стал очень тесным союзником коллективного Запада, в первую очередь Соединенных Штатов», – сказал Намазов.