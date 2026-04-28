Скандальное разоблачение: США пытались наводнить Россию и Иран афганским героином

Олег Кравцов.  
28.04.2026 12:46
  (Мск) , Москва
Афганистан, Дзен, Иран, Россия, Спецслужбы, США


Соединенные Штаты после оккупации Афганистана дали местным жителям добро на выращивание опиумного мака, чтобы производимый из него героин поступал в Иран и Россию. 

Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил экс-аналитик разведки и оперативный сотрудник Центра по борьбе с терроризмом ЦРУ Джон Кириаку, в 2007 году разоблачивший программу пыток ЦРУ и ставший шестым информатором, привлеченным к ответственности администрацией Обамы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кириаку рассказал, что в 2011 году, когда занимал должность старшего следователя комитета сената по международным отношениям, поехал в Афганистан, который на тот момент производил 93% мирового объема героина.

Во время визита в одну из провинций он увидел бескрайнее поле героинового мака и пообщался с фермером, у которого спросил, почему он не выращивает другие культуры.

«И он ответил мне примерно следующее: «В 2001 году американцы мне сказали, что если я им расскажу, где находятся арабы, то смогу выращивать мак в любом количестве. Я спросил: «Какие американцы сказали тебе это?». И, как только я задал этот вопрос, мой сопровождающий из военной полиции схватил меня за руку и сказал, что нам угрожает опасность. Нам пришлось вернуться на базу, и я так и не получил ответа», – вспоминает ЦРУшник.

Вернувшись в США, он доложил о случившемся старшему следователю и связался с коллегой из Управления по борьбе с наркотиками, что узнать его мнение. Тот перезвонил через пару дней и сказал, что эти данные не получат публичной огласки.

«В Афганистане производится 93% мирового героина. Почти весь это героин поступает в Иран и Россию. И мы хотим, чтобы они пристрастились к героину, потому что это ослабляет их общество», – передает слова своего собеседника Кириаку.

Ведущий уточнил, верит ли его собеседник, что правительство США сознательно разрешило афганцам выращивать мак, чтобы ослабить Иран и Россию

«Да. И причина, по которой я пришел к этому, заключается не в том, что  умнее кого-то. Афганистан в последний год правления талибов [перед американским вторжением] в 2000 году производил 0% героина. Они не только не выращивали героиновый мак в 2000 году, но и были чистым экспортером продовольствия в Иран и Пакистан. И как только мы взяли власть в свои руки, все стало зависеть от героина», – резюмировал Кириаку.

