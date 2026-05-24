«У нас не хватает сил, чтобы остановить производство Орешника» – генерал ВСУ

Украине нужно сосредоточить свои усилия на уничтожении российского ВПК, иначе прекратить обстрелы не получится.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужно сосредоточиться на том, каким образом противодействовать. Если это «Орешник», то нужно бить в места, откуда его запускали. У нас уже были такие операции, мы наносили ущерб пусковым площадкам.

Ну и по другим объектам, где производится это оружие, а также дроны, компоненты к ним, топливо, и всё такое прочее», – рассуждал Романенко.