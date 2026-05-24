«У нас не хватает сил, чтобы остановить производство Орешника» – генерал ВСУ
Украине нужно сосредоточить свои усилия на уничтожении российского ВПК, иначе прекратить обстрелы не получится.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нам нужно сосредоточиться на том, каким образом противодействовать. Если это «Орешник», то нужно бить в места, откуда его запускали. У нас уже были такие операции, мы наносили ущерб пусковым площадкам.
Ну и по другим объектам, где производится это оружие, а также дроны, компоненты к ним, топливо, и всё такое прочее», – рассуждал Романенко.
«К сожалению, мощностей у нас не хватает, чтобы остановить это производство и существенно снизить потенциал. Поэтому они могут накапливать и проводить такого рода удары.
Кроме того, должна быть расширена инициатива частных подразделений ПВО. Они эффективно показали себя на Харьковщине. Хотя людей не хватает везде», – подытожил укро-генерал.
