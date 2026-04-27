Украинские СМИ старательно замалчивают, что по нефтепроводу «Дружба» вновь будет идти российская нефть.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 офицер ВСУ, ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путин доволен, потому что на днях пришла новость, что Украина возобновила прокачку по нефтепроводу «Дружба», – сказал Гнап.

Его больше всего поразило, что украинские медиа, сообщив об этой новости, сделали акцент на возобновлении прокачки нефти и том, что Венгрия перестанет блокировать кредит от Евросоюза. При этом практически никто не стал указывать, что это российская нефть.

Гнап объясняет это тем, что практически все украинские СМИ – провластные, потому что сидят либо на прямых зарплатах от режима, либо опасаются, что их журналисты будут бусифицированы, а потому решили, что лучше не напоминать, чья нефть пойдет в Венгрию и Словакию.