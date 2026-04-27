«Украина возобновила торговлю с врагом!» – майданщик о молчании укро-СМИ

Игорь Шкапа.  
27.04.2026 11:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 349
 
Венгрия, Дзен, Нефть, Россия, Украина


Украинские СМИ старательно замалчивают, что по нефтепроводу «Дружба» вновь будет идти российская нефть.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 офицер ВСУ, ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские СМИ старательно замалчивают, что по нефтепроводу «Дружба» вновь будет идти российская нефть. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Путин доволен, потому что на днях пришла новость, что Украина возобновила прокачку по нефтепроводу «Дружба», – сказал Гнап.

Его больше всего поразило, что украинские медиа, сообщив об этой новости, сделали акцент на возобновлении прокачки нефти и том, что Венгрия перестанет блокировать кредит от Евросоюза. При этом практически никто не стал указывать, что это российская нефть.

Гнап объясняет это тем, что практически все украинские СМИ – провластные, потому что сидят либо на прямых зарплатах от режима, либо опасаются, что их журналисты будут бусифицированы, а потому решили, что лучше не напоминать, чья нефть пойдет в Венгрию и Словакию.

«Хотя, по сути, Украина восстановила торговлю с неприятелем. Абсурд, казалось бы. Я задавал у себя в канале вопрос: а почему молчат так называемые турбо-патриоты, государственники мощные? Что они, что у них с лицом? Где все эти Петровы, Ивановы, политтехнологи офиса президента? Что там господин Портников, тоже государственник большой? Он, может, не очень любит Зеленского, но ведь он государственник и патриот диванный, который готов воевать до конца чужими руками. Где все эти патриоты? Почему они молчат?» – указывает Гнап.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Украина возобновила торговлю с врагом!» – майданщик о молчании укро-СМИ

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить