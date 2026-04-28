«Уничтожать по 20 локомотивов». Рельсовая война на Украине будет наращиваться

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Удары по железнодорожной инфраструктуре на Украине будут только усиливаться с целью прекращения поставок НАТОвских вооружений с Запада.

Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил политолог Николай Сорокин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Ликвидация украинского железнодорожного парка – не только локомотивы, это вагоны, специальные поезда, станции, депо», – перечислил Сорокин.

Он выразил уверенность, что вскоре Россия будет уничтожать «по двадцать локомотивов в день – я думаю, мы к этому подойдём».

«Запад давно превратился в стратегический тыл Украины. На Украине нет своего тыла. Украина практически ничего не производит. И оттуда, с Запада, практически непрерывным потоком тянутся эшелоны с оружием. Непрерывным потоком днём и ночью», – сказал Сорокин.

Он уверен, что поставки продолжались даже в то время, когда Венгрия блокировала выделение денег ЕС для Украины.

«Потому что до этого слишком много выделили. И потом, всё поставлялось в кредит… Если прервать эти коммуникации, продолжение войны Украины с Россией станет невозможным чисто технически. Поэтому, вероятно, наше командование и начало эту операцию под условным названием рельсовая война», – добавил эксперт.

