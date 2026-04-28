В Туапсе снова «падение обломков» и пожар. Севастополь отчитывается о сбитых дронах. Крым молчит

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Жители Туапсе минувшей ночью после полуночи вновь переживали налёт дронов ВСУ, который длился до 4 утра. Итог – с утра над городом опять огромный черный столб дыма. Власти сообщили о пожаре, вызванном «падением обломков» БПЛА.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Всю эту картину могут видеть пассажиры поездов, проезжающие через Туапсе в расположенный неподалеку главный российский курорт – Сочи. Учитывая разлив нефти на побережье от предыдущей украинской атаки, экологическая обстановка в Краснодарском крае накануне туристического сезона вырисовывается неблагоприятная.

Вражеские беспилотники ночью уже традиционно атаковали и соседний Крым. Правда, если власти Севастополя отчитываются о десятках перехваченных БПЛА, руководство Республики Крым хранит молчание – а местное ТВ крутит сюжеты с обещанием роста турпотока на полуостров даже без открытия аэропорта.

А ведь перед тем, как долететь до севастопольских бухт, дроны ВСУ фиксируют на западном побережье – в районе Тарханкута и Евпатории. С недавних пор об опасности регулярно предупреждают и в Форосе на Южном берегу Крыма, который, увы, больше не считается безопасным.