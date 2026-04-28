Верховная рада продлила себе неприкосновенность, а простым украинцам – мобилизацию
Срок военного положения на Украине продлен до 2 августа. Соответствующее решение сегодня приняла Верховная рада 315 голосами. Это уже 19-й раз, когда укро-парламент продлевает военное положение на новый срок в 90 дней, подсчитал депутат Ярослав Железняк.
Раньше продление военного положения трактовалось как свидетельство неудачи на переговорах. Теперь же тема сделки вокруг Украины вообще ушла из мейнстрима, Россия готовится к летней наступательной кампании, а Киев – к активизации обстрелов территории РФ западными ракетами и дронами.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Как напоминает корреспондент «ПолитНавигатора», военное положение, помимо всего прочего, позволяет и депутатам, и офису Зеленского иметь предлог для сохранения власти, хотя срок их полномочий давно истёк. Ну а для простых граждан это означает продолжение мобилизации.
English version :: Читать на английском Верховная рада продлила себе неприкосновенность, а простым украинцам – мобилизацию
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: