Военный комитет НАТО: «Мы намерены истощить Россию и действуем на опережение»

НАТО считает, что Россия будет наращивать свои военные возможности.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил адмирал Джузеппе Каво Драгоне, возглавляющий Военный комитет НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны четко осознавать, что нас ждет в будущем. Мы предвидим дальнейшее наращивание российской военной машины. Мы будем противостоять этому, развивая наши возможности – то есть всё то, что мы планируем закупить и приобрести в ближайшей и долгосрочной перспективе. И это напрямую привязано к характеру угроз. Угрозами для НАТО являются, конечно, Россия и террористические группировки. Мы работаем по этим двум направлениям, чтобы действовать на опережение», – сказал Драгоне.

При этом он назвал Россию «угрозой номер один», а к террористическим группировкам отнес «всех, кто недоволен своим статусом».

«Можно ожидать, что Россия будет стремиться вернуть то, чем она владела прежде», – считает адмирал, добавил, что имеет в виду «период до распада СССР».

По его словам, на маневрах НАТО украинские военные периодически выступают в роли «красной команды» (условного противника) в учениях по борьбе с дронами.

Натовец согласился, что путь к победе над Россией лежит через истощение её самой и её экономики до состояния, «когда она не сможет продолжать войну».