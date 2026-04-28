«Всё заморожено»: Япония угодила в ловушку оголтелой русофобии – эксперт

Максим Столяров.  
28.04.2026 16:59
  (Мск) , Москва
Война, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса, Япония


Япония не спешит восстанавливать отношения с Россией, потому что боится гнева Вашингтона и недовольства своих граждан, которые за последние годы были превращены в русофобов.

Об этом в эфире телеканала «RTVI» заявил ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Кузьминков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Заявление о том, что у Японии курс на заключение мирного договора путем решения территориального вопроса – это не более чем подтверждение того, что японцы хотят Курилы. Им не нужен мирный договор, им нужны Курилы. За формулировкой по мирному договору именно это и скрывается.

Вся эта ситуация вокруг нынешней политики Японии, она для российско-японских отношений крайне негативна. Потому что Япония фактически выступает на другой стороне баррикад, то есть она помогает Украине, финансирует ее, она всячески поддерживает санкции.

Она ничего не делает для того, чтобы как-то развивать двусторонние отношения и как-то хотя бы способствовать тому, чтобы у нас был хоть какой-то уровень дипломатический», – отметил Кузьминков.

«Всё заморожено. Если даже другие страны, взять ту же Южную Корею, уже задумываются о том, чтобы хотя бы там Северный морской путь осваивать, потому что он реально выгоден, то Япония как-то очень вяло на это всё реагирует.

Они очень боятся санкций со стороны США, которые могут быть введены. И очень боятся того, что это будет не одобрено их электоратом, потому что за эти годы они настроили японских граждан настолько антироссийски, украинской тематикой. Особенно за первые два года.

А США, которые нарушают Устав ООН и бомбят Иран, ничего. Поэтому японцы здесь двулики, стандарты у них какие-то странные», – подытожил он.

