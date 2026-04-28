Запад гарантировал Сербии ее территориальную целостность, но лицемерно нарушил свое обещание.

Об этом в эфире британского видеоблога The Rest Is Politics заявил президент Сербии Александр Вучич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущие, бывший директор по коммуникациям и стратегии на Даунинг-стрит Аластер Кэмпбел и экс-член кабинета министров, политик и дипломат Рори Стюарт призвали Вучича не оглядываться в прошлое и не вспоминать о Косово.

Сербский президент заметил, что по такой логике Западу не следует оглядываться в прошлое на Украине и призвать ее не вспоминать, что в 2014 году та потеряла Крым.

«Суть в том, что люди начали что-то делать против других суверенных государств и менять границы, поскольку увидели, что вы смогли изменить наши границы и что именно так был открыт ящик Пандоры», – сказал Вучич.

При этом он подчеркнул, что поддерживает территориально целостность Украины, придерживается международного права, но не понимает, почему не выполняется действующая резолюцию ООН, согласно которой Косово – это часть Сербии, а слышит в ответ одну и ту же фразу «не оглядывайтесь в прошлое».

Гость эфира заметил: западные политики утверждают, что первое нарушение территориальной целостности в Европе новейшего времени произошло на Украине.

«Это неправда. Это произошло здесь. Вы гарантировали нам территориальную целостность Сербии, если мы примем независимость Словении, Хорватии, Боснии и Герцоговины, и Македонии», – заявил Вучич.

По его словам, в конфликте с албанцами сербы не были ангелами, но не были единственными виновниками, а военные преступления имели место «с обеих сторон».