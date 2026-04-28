Япония становится военным тылом для Украины на российском Дальнем Востоке
Япония активно закупает у Украины развединформацию, скоро начнёт покупать дроны, а следующим шагом – будет поставлять летальное вооружение для ВСУ.
Об этом в эфире телеканала «RTVI» заявил ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Кузьминков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Новые технологии и новые виды борьбы – это очень интересует японцев. Они одни из первых в очереди для получения непосредственных военных данных, как это происходит в бою, чтобы использовать этот опыт в дальнейшем.
И, кстати, они сначала хотели закупать дроны в Турции, потом в Австралии, у США, но сейчас они больше склоняются к тому, чтобы закупать их на Украине. Уже даже, по-моему, подписано соглашение по этому поводу», – сказал Кузьминков.
«А то, что на уровне разведки они очень четко и тесно сотрудничают – это уже реальность.
Поэтому летального вооружения пока на Украину не идет, и японское правительство заявляет, что этого на данный момент не будет, даже в условиях легализации экспорта летальных вооружений.
Но что будет дальше, и как оно будет в дальнейшем, ведь достаточно заключить просто такое соглашение с Украиной для того, чтобы поставлять ей вооружение», – добавил эксперт.
