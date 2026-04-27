Буданов обложен со всех сторон и отправлен Зеленским на заклание – Бондаренко
Зеленский назначил экс-главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова (признан террористом в РФ) главой своего офиса, чтобы повесить на него все проблемы, в том числе провал переговоров.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Зеленский назначал Буданова главой офиса президента не для того, чтобы сделать нового Ермака. Ему ведь не дали возможности назначить ни одного своего человека. Буданову не дали возможности оставить в Главном управлении разведки ни одного своего советника.
Всех, кто были советниками Буданова, уволили, а некоторые уже даже отправились на фронт. Сам Буданов был поставлен в ситуацию, когда либо его отправляют полностью в отставку, либо же он переходит на другую должность», – сказал Бондаренко.
«Зеленский, отправляя Буданова на этот переговорный процесс, четко понимал, что этот переговорный процесс либо закончится провалом, и тогда на Буданова повесят провал переговорного процесса.
Либо же, если все-таки Зеленского заведут в какой-то глухой угол и придется все-таки что-то подписать и уйти с Донбасса, то тогда тоже это все будет возложено на Буданова, он тоже вел переговоры.
И таким образом Буданова специально отправили именно на заклание, что называется», – добавил он.
Напомним, накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Кирилл Буданов стал прямым политическим конкурентом своего шефа.
