Страсти накаляются: противостояние Буданова и Зеленского грозит перейти в горячую фазу – укро-депутат

Экс-глава ГУР МО Украины, ныне глава Зе-офиса Кирилл Буданов (признанный в РФ террористом) стал прямым политическим конкурентом своего шефа.

Об этом в эфире грантоедского видеоблога «Есть вопрос» заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, представитель конкурирующей с Зе-режимом группировки «соросят», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая поинтересовалась, зачем Буданов посещает мероприятия структур, которые находятся в контрах с Зеленским, где делает заявление, что узурпация власти порождает коррупцию.

«Давай, наверное, задам первый вопрос: кто такая Банковая? Если мы говорим о главе офиса, мне кажется, здесь очень правильно надо сконцентрироваться, что это Зеленский. Далее возникает более интересный вопрос: а какая роль Буданова сейчас в офисе президента? Мне кажется, из того, что я вижу, при том, что я к нему действительно нормально отношусь – и откровенно говоря, что он значительно более адекватный, чем его предшественник, который сейчас инспектирует подвалы Дворца спорта и фотографии периодически выставляет разные странные, он сильно сейчас ограничен», – сказал укро-депутат.

По его словам, Зеленский четко видит в Буданове прямого политического конкурента. Политик не исключает, что это холодное противостояние может в дальнешем перейти в горячую стадию.