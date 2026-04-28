На Украине у людей резко отпало желание идти воевать.

Об этом в интервью русофобке Янине Соколовой заявил командир 1 батальона спецназа 12-й бригады «Азов» [признан в РФ террористической организацией] подполковник «Лео», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ну, во-первых, «Азов» состоял всегда из добровольцев. Сейчас есть проблема в обществе. Нет желания людей идти воевать. Добровольцев фактически нет. Ничтожно. Это не те объемы, которые были в 23-м году, даже в 24-м году.

Это достаточно сложная ситуация в стране. И ТЦК, и проблемы во власти, и проблемы с коррупцией, и неверное освещение вообще проблем, которые есть на фронте, с которыми сталкиваются подразделения», – сказал нацист.