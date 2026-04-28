«Добровольцев» идти к нам больше нет – подполковник нацистского «Азова»
На Украине у людей резко отпало желание идти воевать.
Об этом в интервью русофобке Янине Соколовой заявил командир 1 батальона спецназа 12-й бригады «Азов» [признан в РФ террористической организацией] подполковник «Лео», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ну, во-первых, «Азов» состоял всегда из добровольцев. Сейчас есть проблема в обществе. Нет желания людей идти воевать. Добровольцев фактически нет. Ничтожно. Это не те объемы, которые были в 23-м году, даже в 24-м году.
Это достаточно сложная ситуация в стране. И ТЦК, и проблемы во власти, и проблемы с коррупцией, и неверное освещение вообще проблем, которые есть на фронте, с которыми сталкиваются подразделения», – сказал нацист.
«Это формирует негативную картинку для обычного человека – и поэтому у него нет желания идти. Страх, во-первых, потому что он не владеет информацией, не понимает, как это происходит», – добавил «Лео».
