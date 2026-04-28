Константиновка пошатнёт за собой весь пояс укро-«крепостей»

Не позднее, чем в середине лета начнутся бои за Славянск.

Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил политолог Николай Сорокин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Константиновка является частью пояса крепостей – сети из четырёх городов Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки, функционирующая как главная линия обороны на Донбассе.

Там проблема в том, что достаточно один из четырёх этих опорных пунктов вывести из этой линии крепостей, как все остальные станут в разы менее эффективными.

Аналитики описывают Константиновку как основу обороны Украины и ворота для России, позволяющие захватить оставшуюся часть Донецкой области.

Я не сомневаюсь, что Константиновка будет освобождена нашими войсками в течение месяца-полутора-двух, не будем дедлайны ставить, но это будет весьма скоро, и начнутся бои за Дружковку, Николаевку. А не позднее, чем в середине лета, конечно, начнутся бои за Славянск. С этим надо заканчивать районом», – сказал Сорокин