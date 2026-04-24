ВСУ в Константиновке попали в адский котел, – российский политолог
Российская армия после относительного зимнего затишья снова владеет инициативой по всей линии фронта, но особое внимание сейчас должно быть приковано к Константиновке. Здесь украинская армия оказалась в окружении с трех сторон и фактически попала в «адский котел».
Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил политолог Николай Сорокин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У нас почему-то очень мало информации поступает по Константиновскому направлению. Хотя, я не побоюсь этого слова, это главное на сегодняшний день направление нашего удара. И Константиновка нами планомерно изо дня в день освобождается.
Вообще надо сказать, что армия России последние две недели владеет инициативой по всему фронту. Вот те негативные тенденции, которые мы отмечали в феврале, в начале и даже до конца практически марта, они на сегодняшний день во многом. С мест поступают сообщения о продвижении наших войск на многих-многих участках в Харьковской, в Сумской областях, на Славянском направлении, в районе Рай-Александровки, на Константиновском направлении…
Продолжаются в самом городе и его окрестностях тяжелейшие бои на истощение… В центре города российские штурмовые группы всё-таки пробились к району железнодорожного вокзала. В серую зону перешли районы Железнодорожной и Шанхай. Серая зона — это зона, которая не контролируется ВСУ. Тут и там вспыхивают ожесточённые бои, перестрелки под тучами атакующих дронов.
То есть, понятно, в Константиновке ад на сегодняшний день, и ВСУ попали в адский котёл, потому что Константиновка с трёх сторон заблокирована нашими войсками. И самое главное, с юго-востока и с северо-востока одновременно», – заявил Сорокин.
Ранее российский военкор Александр Коц заявил, что гарнизон ВСУ в Константиновке обречен, но призвал не ждать быстрого освобождения всего Донбасса.
