ВСУ в Константиновке попали в адский котел, – российский политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия после относительного зимнего затишья снова владеет инициативой по всей линии фронта, но особое внимание сейчас должно быть приковано к Константиновке. Здесь украинская армия оказалась в окружении с трех сторон и фактически попала в «адский котел».

Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил политолог Николай Сорокин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У нас почему-то очень мало информации поступает по Константиновскому направлению. Хотя, я не побоюсь этого слова, это главное на сегодняшний день направление нашего удара. И Константиновка нами планомерно изо дня в день освобождается. Вообще надо сказать, что армия России последние две недели владеет инициативой по всему фронту. Вот те негативные тенденции, которые мы отмечали в феврале, в начале и даже до конца практически марта, они на сегодняшний день во многом. С мест поступают сообщения о продвижении наших войск на многих-многих участках в Харьковской, в Сумской областях, на Славянском направлении, в районе Рай-Александровки, на Константиновском направлении… Продолжаются в самом городе и его окрестностях тяжелейшие бои на истощение… В центре города российские штурмовые группы всё-таки пробились к району железнодорожного вокзала. В серую зону перешли районы Железнодорожной и Шанхай. Серая зона — это зона, которая не контролируется ВСУ. Тут и там вспыхивают ожесточённые бои, перестрелки под тучами атакующих дронов. То есть, понятно, в Константиновке ад на сегодняшний день, и ВСУ попали в адский котёл, потому что Константиновка с трёх сторон заблокирована нашими войсками. И самое главное, с юго-востока и с северо-востока одновременно», – заявил Сорокин.

Ранее российский военкор Александр Коц заявил, что гарнизон ВСУ в Константиновке обречен, но призвал не ждать быстрого освобождения всего Донбасса.